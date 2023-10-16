Названа предварительная причина смерти композитора Геннадия Гладкова

Появились подробности смерти известного композитора «Бременских музыкантов» Геннадия Гладкова. Предварительной причиной смерти стал возраст.

Известный композитор Геннадий Гладков скончался 16 октября на 89-м году жизни в своей квартире на Садовой-Триумфальной улице около 6:30 утра.

Как рассказал каналу его помощник, вероятной причиной смерти стал почтенный возраст композитора.

Геннадий Гладков родился в 1935 году в Москве. Огромную славу Гладкову принесла работа над «Бременскими музыкантами» и его продолжением «По следам бременских музыкантов». В последнем мультфильме Гладков спел партию Глупого короля.