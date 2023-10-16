Опубликовали видео смертельного ДТП с большегрузом в Новосибирске

На кадрах видно, что люди переходят дорогу по пешеходному переходу, однако большегруз даже не сбавляет скорость.

В Новосибирске появилось видео смертельного ДТП на улице Дуси Ковальчук. Кадры опубликовал телеграм-канал "Экстренный НСК".

На видео видно, как люди переходят дорогу по пешеходному переходу, при этом большегруз не сбавляет скорость. Водитель автомобиля утверждает, что двигался на зеленый сигнал светофора.

Ранее мы сообщали о смерти пешехода у ТЦ «Малинка» в Новосибирске, которого сбила фурой. Спасателям пришлось вытаскивать труп человека из-под колес.