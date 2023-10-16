Опустились на дно: сбежавшие из России артисты вынуждены читать стихи в иностранных ресторанах

Мигрирующая из России элита и интеллигенция, не согласная с политикой правительства, не в новинку – тому подтверждение революционные события 1917 года. Но и тогда, и сейчас на чужбине многим россиянам приходится тяжко.

Список иноагентов Минюста периодически пополняется новыми персонажами. О сбежавших за кордон деятелях искусства высказался даже сам президент Путин, заверив, что одним доплачивают за антироссийскую пропаганду, а другие покинули страну, опасаясь за нажитое заграничное имущество.

Какие бы побуждения не заставили артистов и музыкантов покинуть Родину в непростые времена, им приходится зарабатывать на жизнь на чужбине. А она зачастую неласкова к чужакам. Так, по информации сетевого издания «КП.ру», комик Александр Незлобин (телевизионная кличка «Незлоб») вынужден выступать с концертами в Эмиратах. Огромные залы, как в РФ, он уже собрать не может и развлекает всего несколько сотен зрителей, которые платят за билет не более 150 долларов. А в свободное от концертов время он не «чилит», как на Родине, а бежит на вторую работу – в такси Uber.

Не сладко приходится и Чулпан Хаматовой, которая, согласно сведениям ряда открытых источников информации, осваивает новый вид актерского заработка – чтение стихов в латвийских ресторанах. Основной же доход некогда успешной и щедро оплачиваемой актрисы складывается из 1 000 долларов за выступление в Новорижском театре (для сравнения — один съемочный день Хаматовой в РФ составлял около 500 тысяч рублей).