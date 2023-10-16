Переводы за рубеж по номеру телефона особенно востребованы у клиентов банков

Банк ВТБ проанализировал сентябрьскую статистику трансграничных переводов розничных клиентов банка в валютах дружественных стран. Лидерами по числу транзакций являются Таджикистан и Узбекистан.

За 9 месяцев 2023 года розничные клиенты банка совершили около 180 тыс. переводов в валютах дружественных стран за рубеж на 23 млрд руб. Это в 3,7 раза превышает число переводов по этим направлениям за аналогичный период прошлого года. Рост связан как с расширением географии переводов, так и с повышением скорости проведения таких транзакций. Более 90% от общего числа всех переводов сегодня приходится на транзакции в Армению, Беларусь, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

По данным банка, в сентябре в качестве основного способа перечисления средств клиенты выбирали сервис по номеру телефона – 70% от числа всех переводов в банке, на карточные транзакции пришлось 20%, на реквизиты – только 10%. По объему мгновенные переводы по телефону составляют пока лишь 15%, транзакции по реквизитам – 80%, карточные переводы – 5%. Это связано с тем, что клиенты предпочитают совершать переводы чаще, но на меньшие суммы. Средний чек по переводам по номеру телефона составляет 11 тыс. рублей.

«Число и объем переводов в дружественные страны поступательно растет весь прошлый и текущий год. Сейчас у клиентов особенно востребованы переводы за рубеж по номеру телефона. С начала лета их число выросло в 1,7 раза. Это достаточно удобный способ, деньги поступают получателю мгновенно, поэтому мы наблюдаем рост таких переводов именно в массовом сегменте.» — отметил Алексей Хранилов, начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.