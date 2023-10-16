По «Карте жителя» станут доступнее спортивные учреждения Новосибирской области

Спортивные учреждения станут доступнее по «Карте жителя Новосибирской области».

В Новосибирской области люди смогут заниматься спортом по «Карте жителя». Об этом на оперативном совещании в правительстве сообщил врио министра цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

По его словам, обладатели «Карты жителя Новосибирской области» смогут получить кешбек 5% на карту «Мир» с покупки билета в зоопарк. Кроме того, переговоры ведут и с другими партнёрами.

«Это "Сибирь-Арена", Волейбольный центр, коммерческие объекты — "Аквапарк", торгово-развлекательные центры. До конца года ещё, как минимум, пять крупных знаковых учреждений планируется подключить к этому сервису», — пояснил Сергей Цукарь.

Уже в этом году карта позволяет получить льготные лекарства. В личном кабинете можно будет увидеть свои рецепты и получать препараты по QR-коду.

Также, школьники с пятого по девятый класс смогут воспользоваться сертификатом на восемь тысяч рублей на путешествие по Новосибирской области. Его обещают предоставить трём тысячам учеников.

Для многодетных семей тоже есть льготы. К 2024 году по «Карте жителя» станет доступно удостоверение и электронные путёвки в детский лагерь.

Напомним, что стоимость топлива резко снизилась в Новосибирской области. Цена упала на солярку, которую используют аграрии.