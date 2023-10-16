Под Новосибирском председатель бердского СНТ «Мечта» присвоила себе почти полмиллиона

В Бердском городском суде Новосибирской области вынесли приговор бывшему председателю СНТ «Мечта»: Ольга Саражина присвоила себе почти полмиллиона рублей.

Ольгу Саражину дачники из СНТ «Мечта» избрали на пост председателя правления товарищества 9 апреля 2022 года. Женщина имела право подписи финансовых документов, заключать сделки и открывать счета. Этим она решила воспользоваться в сентябре этого же года.

«В период с 22 мая 2022 года по 10 сентября 2022 года у Саражиной О.Г. возник умысел на хищение денежных средств, вверенных ей, как председателю СНТ «Мечта», и принадлежащих СНТ «Мечта»,

- рассказали в Бердском городском суде. — Реализуя задуманное, Саражина О.Г., используя своё служебное положение председателя СНТ «Мечта», дала распоряжение бухгалтеру на перевод денежных средств на счёт, открытый в отделении банка на её имя, со счета СНТ «Мечта», с целью использования данных денежных средств для нужд СНТ «Мечта». Выполняя указания Саражиной О.Г., не зная и не догадываясь о преступных намерениях Саражиной О.Г., бухгалтер в подотчёт перевела денежные средства на счёт Саражиной О.Г. в сумме 209 791, 50 рубля, за часть из которых последняя отчиталась, предоставив чеки и акты, а остальные денежные средства в сумме 126 000 рублей, принадлежащие СНТ «Мечта», присвоила себе».

Кроме того, Ольга Саражина нашла предпринимателя – через его ИП председатель обналичивала денежные средства дачников. В этом же сентябре руководитель СНТ незаконно себе присвоила ещё круглую сумму. А когда дачники написали заявление в полицию, их обобрали уже на 467 000 рублей.

Ольга Саражина предпочла признать вину. Дело рассмотрела судья Татьяна Васюхневич. Председатель СНТ получила условный срок.

«Ольга Саражина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере), ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев»,

- говорится в решении Бердского городского суда.

Также суд взыскал с председателя СНТ, которой пришлось расстаться с этой должностью, 467 000 рублей в счёт причинённого материального ущерба. Приговор ещё в силу не вступил и может быть обжалован.

Напомним, что этим летом страсти кипели в СНТ «Спутник», где дачники подрались с представителями целого табора цыган.