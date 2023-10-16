Портфель розничных кредитов в Новосибирске превысил 25 млрд рублей

С начала года портфель розничных кредитов банка «Открытие» в Новосибирской области увеличился на 19% — до 25,5 млрд рублей. В том числе, новые выдачи заемных средств населению составили 9 млрд рублей. Это на 70% больше объемов выдач аналогичного периода 2022 года.

Почти половина портфеля розничных кредитов приходится на ипотеку — 11,9 млрд рублей. С начала года ипотечный портфель вырос на 10%. При этом объемы новых ипотечных выдач увеличились в 1,4 раза — до 2,6 млрд рублей. Более 58% в общем объеме выдач пришлось на кредиты, выданные по государственным программам (Госпрограмма 202, Семейная и IT-ипотека). Количество ипотечных кредитов, выданных банком в регионе с начала года, увеличилось на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 685 штук.

Портфель потребительских кредитов с начала года вырос на 15% — до 8,98 млрд рублей. При этом общий объем потребительских кредитов, выданных за 9 месяцев 2023 года, увеличился на 112% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 4,5 млрд рублей. А количество таких кредитов выросло на 75%.

Портфель кредитных карт увеличился на 39% — до 1,1 млрд рублей. А количество таких карт, выданных в Новосибирской области с начала года, выросло на 48% — до 12 300 штук. Кроме того, компаниям города и области банк выдал более 13 200 зарплатных карт.

Хорошую динамику показало и автокредитование. Так, на 1 октября 2023 года портфель автокредитов вырос на 81% — до 3,5 млрд рублей. При этом объем новых выдач увеличился на 43% по сравнению с прошлым годом и составил 1,97 млрд рублей.

«Несмотря на рост ключевой ставки, спрос на приобретение недвижимости, авто, товаров потребительского спроса у населения остается. И не всегда у людей есть возможность имеющимися средствами удовлетворить такие потребности. Эту задачу помогают решать банковские кредиты. Но вместе с тем люди продолжают придерживаться сберегательной модели поведения: на депозитах и накопительных счетах банка в регионе сейчас размещено 35 млрд рублей. В том числе, на накопительных счетах — 13,8 млрд рублей, что на 18% больше, чем в начале текущего года, а на депозитах — 21,5 млрд рублей (+ 9% к началу года)» — отметил управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие» Вячеслав Брюханов.