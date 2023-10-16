Приведёт к поломке: автоэксперт рассказал, нужно ли прогревать машину в холода

Вечный спор автолюбителей нашей страны о необходимости прогрева автомобиля в холодное время года разрешил эксперт.

Российские автомобилисты делят на две группы по отношению к прогреву машин при минусовой температуре. Первые, являясь послушными наследниками своих отцов, прогревают любимое авто до рабочей температуры. Вторые уверены, что это пережиток прошлого и следуют прогрессивным европейским стандартам, согласно которым прогревать автомобиль запрещено.

Все точки над пресловутой «И» расставил автоэксперт Николай Киреенко, пояснивший, что те самые евростандарты нацелены исключительно на защиту окружающей среды, но никак не на работу основных узлов автомобиля. Поэтому он настоятельно рекомендует прогревать машину в холодное время года, пишет портал «АвтоРамблер.ру».

Но при этом, по словам Кириенко, необходимо учитывать не «заморские» нормы, а родные отечественные, согласно которым в нашей стране запрещено парковать автомобиль с работающим двигателем возле жилых домов и дворов более пяти минут. По устойчивому мнению автоэксперта, машине хватает всего пары минут для того, чтобы все узлы и агрегаты прогрелись.

Кроме того, не лишним считает Кириенко первые километры после прогрева ехать плавно и не превышать 2 тысяч оборотов.