Несмотря на то, что территории ЛДН и ДНР включены в границы РФ, они подвергаются нападению со стороны украинских ВС. На днях произошёл перелом в затяжных боях под Донецком.

Регулярные обстрелы Донецка на протяжении длительного времени производятся со стороны Авдеевки (город-спутник Донецка), где согласно разведданным закрепились около 11 тысяч украинских военных. Лобвой штурм, который мог бы оперативно решить эту проблему, по словам российских военачальников, приведёт к большим человеческим потерям, потому было решено взять населённый пункт в блокадное кольцо, тем самым лишив вражеский гарнизон внешнего снабжения, пишет издание РИА.ру.

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, на данный момент «есть продвижение с двух сторон. По сути, происходит образование мешка. Уничтожено уже достаточно большое количество опорных пунктов противника, уничтожены и склады, находящиеся как в самом населенном пункте, так и на Авдеевском коксохимическом заводе».

В Минобороны РФ также заявили о продвижении ВС РФ на нескольких участках фронта. Более того, констатируют обострение ситуации в этом направлении фронта и украинские военные: «В населенном пункте (имеется в виду Авдеевка – прим.ред.) началась одна из решающих битв», заявил не без тревоги в эфире телеканала «Киев 24» один из военнослужащий ВСУ Егор Фирсов.

Глава нашего государства Владимир Путин также на днях отметил, что российские войска улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне СВО.