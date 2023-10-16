Россиянам дали неделю: в Минобороны сделали заявление о мобилизации

Министерство обороны России сделало важное заявление о мобилизации, сообщает официальный источник.

Согласно заявлению, все процессы, связанные с мобилизацией, завершены с 1 ноября 2022 года, а выдача повесток и их подготовка приостановлены. В этом году не планируется проведение частичной мобилизации.

Однако, выплаты, связанные с мобилизацией, продолжаются. Сумма этих выплат составляет 195 000 рублей и выше. Период выплат начинается 10 числа каждого месяца и заканчивается 20 числа.

Следовательно, россиянам дали неделю на то, чтобы получить свои выплаты за сентябрь, так как в конце этой недели завершится период выплат.

Важно отметить, что ранее министр обороны Российской Федерации заявил о том, что Генеральный штаб не планирует дополнительную мобилизацию. Это объясняется наличием достаточного количества военнослужащих вооруженных сил. Таким образом, в настоящее время вооруженные силы обеспечены достаточными ресурсами и не нуждаются в массовом призыве дополнительных военнослужащих.