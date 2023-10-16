Совершенно секретно: где сейчас находится генерал Сергей Суровикин

Абсолютно не политизированный, боевой и грозный генерал по прозвищу «Армагеддон» на днях отметил своё 57-летие и был замечен блогерами в одном из подмосковных храмов.

Российский журналист, колумнист, политический аналитик и блогер Сергей Мардан на днях в одном из подмосковных православных храмов случайно столкнулся с Сергеем Суровикиным (его сопровождала супруга Анна). Снимок, который он разместил в своём телеграмм-канале, он прокомментировал очень тонко: «Русский генерал, который ходит к литургии, а не только раз в год держит свечку на камеру, — это очень скоро может стать очень сильным аргументом», предположил он.

Отвечать на вопросы прессы грозный военачальник отказался, коротко ответив, что «продолжает служить Отечеству». Напомним, в сентябре он был замечен в составе официальной делегации Минобороны РФ в Алжире, а затем в Ливии, Сирии, Центрально-Африканской Республике и Мали: «Миссия Суровикина в данном случае не является чисто военной», написало тогда сетевое издание «eanews.ru».

По данным этого ресурса, в настоящий момент месячная командировка завершена, и генерал вместе с другими представителями делегации замминистра обороны РФ генерал-полковника Юнус-Бек Евкурова, прибыл в распоряжение Минобороны России. О дальнейшей судьбе и назначении генерала никаких официальных сообщений пока не поступало.