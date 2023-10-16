Спасают от деменции: Мясников назвал копеечный «чудо-продукт»

Всё, что нужно человеку для поддержания доброго здравия и крепкого ума, есть в продуктах питания, единодушно заявляют российские доктора. Подробности ниже по тексту.

По мере старения мирового населения число людей, живущих с деменцией, возрастёт к 2050 году с 50 миллионов до 152 миллионов, гласят упрямые выводы многочисленных научных изысканий в области старения Всемирной организации здравоохранения. Медики всего мира предпринимают колоссальные усилия для решения этой проблемы.

Не остаются в стороне и российские эксперты. Так, поборник здорового образа жизни, популярный теледоктор Александр Мясников напомнил, что в нашей стране также ведутся исследования подобного рода. Согласно их единодушным итогам, лучшими помощниками в сохранении здравого рассудка являются орехи, сообщает сетевое издание «Smotrim.ru».

Употреблять их он рекомендует в строго дозированном количестве (очень калорийны) – не более 50-60 граммов в сутки исключительно в свежем виде (без соли и обжарки). При этом фаворитом Мясникова являются грецкие орехи, содержащие витамины, клетчатку и микроэлементы, которые предотвращают развитие атеросклероза, а значит, и старческое слабоумие, заверил доктор.