Ученые подбрасывали монетку более 300 тысяч раз и выяснили, что орёл выпадает чаще решки

Ученые из университета Амстердама выяснили, что при подбрасывании монетки сторона с орлом выпадает чаще, чем решка. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Чтобы опровергнуть теорию математиков о том, что вероятность обоих сторон равна 50%, было проведено исследование, в котором приняли участие 52 ученых из университетов Амстердама и Корнелла.

Исследователи в течение года подбрасывали монетку 350 757 раз и выяснили, что если монетка изначально лежит орлом вверх, то в 50,8% случаев она снова выпадет орлом вверх.

Этот эксперимент ставит под сомнение теорию вероятности, согласно которой шансы на выпадение каждой стороны монетки равны.

Кроме того, по мнению ученых, исход игры зависит от вращения монеты вокруг оси и от того, лежала ли монета лицевой стороной вверх перед броском.