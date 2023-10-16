Ученые выяснили, что сознание человека формируется еще до рождения

Пожилые россияне могут рассчитывать на 13-пенсию в этом году. Деньги планируют выдать перед днем рождения пенсионера, сообщают РИА Новости.

Законопроект о выплате 13-й пенсии уже внесен в Госдуму. Дополнительная выплата будет ежегодной.

Сумма выплаты будет соответствовать размеру пенсии. Ее будут выплачивать перед днем рождения пожилого человека.

«Один из главных праздников в жизни каждого человека – его День рождения – для многих пенсионеров уже не является таковым. Организация праздничного стола или мероприятия, приятный подарок самому себе не вписываются в личный или семейный бюджет этой категории граждан», — говорится в документе.



При принятии закона деньги будут выплачивать работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному обеспечению и военным.