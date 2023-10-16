Улицу Ленина в Новосибирске перекроют к Новому году в начале ноября

В мэрии Новосибирска планируют перекрыть улицу Ленина к Новому году уже в начале ноября.

В начале ноября улицу Ленина в Новосибирске начнут украшать к Новому году. Дорога снова станет пешеходной до улицы Советской.

В 2022 году пешеходной была территория от Советской до Урицкого.

«Такое решение было принято, чтобы обеспечить безопасность пешеходов. На этом участке в прошлом году ездили и машины», — рассказала НГС вице-мэр Анна Терешкова.

Напомним, что в Новосибирской области люди смогут заниматься спортом по «Карте жителя». Об этом и других бонусах рассказал врио министра цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

Ранее Сиб.фм сообщал, что капитальный ремонт освещения на станции метро «Заельцовская» проведут за 8 миллионов 670 тысяч рублей.