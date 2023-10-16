В Новосибирск доставят 600-летний чудотворный Годеновский крест

600-летний чудотворный Годеновский крест привезут в Новосибирск на два дня.
На два дня в Новосибирск привезут 600-летний чудотворный Годеновский крест. Об этом сообщили на сайте Новосибирской митрополии.
Крест будет находиться в Вознесенском кафедральном соборе 17 и 18 октября. встреча креста и молебен с акафистом состоится в первый день в 16:00 и продлится до 21:00. На следующий день доступ к святыне будет открыт с 7:00 до 18:30. В завершение пройдут проводы крестного хода.
«Годеновский крест был создан в Византии, а 9 мая 1423 года чудесным образом явился в пределах Ростова Великого», — говорится в сообщении.
Как отмечают очевидцы, крест спустился с неба в сиянии невероятно яркого света и остановился на болотистой местности. После этого болото превратилось в холм.
Напомним, что в Новосибирске люди заметили на руке директора местного зоопарка Андрея Шило часы, похожие на часы из эксклюзивной коллекции актёра Леонардо Ди Каприо.