В Новосибирск доставят 600-летний чудотворный Годеновский крест

600-летний чудотворный Годеновский крест привезут в Новосибирск на два дня.

На два дня в Новосибирск привезут 600-летний чудотворный Годеновский крест. Об этом сообщили на сайте Новосибирской митрополии.

Крест будет находиться в Вознесенском кафедральном соборе 17 и 18 октября. встреча креста и молебен с акафистом состоится в первый день в 16:00 и продлится до 21:00. На следующий день доступ к святыне будет открыт с 7:00 до 18:30. В завершение пройдут проводы крестного хода.