В Новосибирске метро ищет подрядчика для ремонта освещения на «Заельцовской»

Подрядчика для ремонта освещения на станции метро «Заельцовская» ищут в Новосибирске.

Капитальный ремонт освещения на станции метро «Заельцовская» проведут за 8 миллионов 670 тысяч рублей. Такая информация появилась на сайте гозакупок.

Согласно данным документа, освещение хотят заменить на пассажирской платформе, подплатформенном участке и в служебных помещениях. Будет проведён демонтаж кабелей и светильников. Кроме того, на станции установят новое оборудование.

«Работы производятся в рабочие дни, в период с 01:00 до 05:00 в ночное время», — сказано в документе.

Гарантия на работы — два года. Подрядчик будет выбран 9 ноября, а закончить работы он должен до 10 апреля следующего года.

Напомним, что в Первомайском сквере Новосибирска демонтировали фонтан «Мишка» — вместо него теперь находится огромная яма, окруженная забором.