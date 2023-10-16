В Новосибирске нашли пропавшую 16-летнюю девушку из Хакасии

Она была дома у сестры в родном регионе.

В Новосибирске нашли 16-летнюю девочку из Хакасии. Об этом рассказали волонтеры, занимающиеся поиском подростком.

С пропавшей все хорошо. Девушку нашли у сестры в родном регионе. Ранее появилась информация о том, что подросток собирается уехать в Новосибирск.

После того, как девушка пропала, ориентировку на нее разместили в группе «Поиск пропавших детей-Абакан». Девушку-подростка также искали правоохранительные органы.

Ранее мы писали, что в Новосибирске ищут пропавшую девочку-подростка из Хакасии. Поисковики считали, что она могла словить попутку и уехать.