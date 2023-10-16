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проиcшествия

В Новосибирске произошло ДТП с участием мотоциклиста

Фото: t.me/teleact54

По предварительным данным, мотоциклист скончался.

В Новосибирске произошло ДТП с участием мотоциклиста на пересечении улиц 25 лет октября и Богдана Хмельницкого. Об этом сообщает Телеграм-канал АСТ-54.

Авторы канала пишут, что, судя по кадрам, которые им прислали подписчики, мотоциклист погиб. Все подробности выясняются. На месте работают правоохранительные органы.

Официальных комментариев пока что не было.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске водитель Subaru наехал на подростка. Парень переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Игорь Кириченко
Журналист

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