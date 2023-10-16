В Новосибирске суд выпустил на свободу виновника гибели журналиста Антона Лучанского

Первомайский районный суд Новосибирска заменил наказание Никите Лазькову с реального лишения свободы на принудительные работы.

Сегодня, 16 октября, в Первомайском районном суде удовлетворено ходатайство адвоката Никиты Лазькова, который на «Мерседесе» сбил известного новосибирского телеведущего Антона Лучанского.

«Осужденному Лазькову неотбытое наказание в виде лишения воды сроком 3 года 1 месяц 23 дня на принудительное работы на этот же срок с удержанием 5% заработка в доход государства», — сообщили в Первомайском районном суде.

Это уже не первая попытка Никиты Лазькова выйти из ИК №3, где он отбывает наказание с октября 2020 года. Первое заседание состоялось ещё 17 июня.

"Лазьков поставил вопрос о замене отбывания наказания в колонии общего режима на принудительные работы. Для какой цели? Сейчас из его заработной платы перечислено в общей сложности около 50 тысяч рублей, – рассказывала Сиб.фм адвокат Лазькова Наталья Воронцова.

– Ещё в добровольном порядке деньги выплачивает его мама. За полтора года около 60 тысяч выплатила. Для чего принудительные работы? Там есть возможность больше заработать".

Суть ходатайства адвоката заключалась в том, чтобы виновника смертельного ДТП перевели в специальный центр. Никита Лазьков был согласен на самые тяжёлые работы, чтобы быстрее выплатить оставшийся миллион, который ему назначил для компенсации семье погибшего Калининский районный суд.

"Он хочет иметь возможность хотя бы по 10 тысяч, а не по 2,5 тысячи, как сейчас. Он работает с первого дня. Предоставляется возможность изменить меру пресечения, если нет взыскания, а есть поощрения", – поясняет Наталья Воронцова.

Адвокат представила 4 поощрения Лазькова. Однако против изменения меры пресечения выступила прокуратура: так как из назначенных 6,5 лет виновник ДТП не отбыл трети наказания.

16 октября Первомайский районный суд удовлетворил это же ходатайство. В ближайшее время Никита Лазьков выйдет на работу.

Напомним, в марте 2020 года трагически оборвалась жизнь журналиста и ведущего «ГТРК Новосибирск» Антона Лучанского - его на улице Богдана Хмельницкого сбил Никита Лазьков, въехав на автомобиле в трамвай, из которого выходил Антон.