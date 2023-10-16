В Забайкалье женщину задержали по подозрению в шпионаже в пользу СБУ

Жительницу Забайкалья арестовали по подозрению в госизмене за шпионаж в пользу СБУ.

В Забайкалье арестовали женщину по подозрению в государственной измене за шпионаж для Службы безопасности Украины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

«Установлено, что девушка, выполняя задания украинской спецслужбы, собирала и передавала её представителю материалы, содержащие сведения о передвижении по территории Забайкальского края военнослужащих и воинских соединений ВС РФ, готовящихся к отправке в зону проведения СВО», — сказано в сообщении.

В отношении жительницы Забайкалья завели уголовное дело по статье «Государственная измена» (статься 275 УК РФ). Сейчас она находится под стражей. Расследование продолжается.

Напомним, что в Новосибирске экс-председателя СО РАН, академика Александра Асеева планируют лишить звания почётного жителя города.

Ранее Сиб.фм писал, что жители Новосибирска рассказали, почему не хотят переезжать с окраин города.