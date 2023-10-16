Видеокамера сняла дьявола в квартире молодоженов

Проявления полтергейста фиксируются по всему миру. Так, на днях американец, страдающих от многолетних преследований тёмных сил, предоставил видео-доказательства.

Ник Саммерс из американского штата Техас много лет страдает от проявлений полтергейста. По словам мужчины, по дому постоянно летают предметы (левитация не редка при паранормальных явлениях), чудовища и призраки из потустороннего мира передвигают мебель, пугают звуками молодую жену, пишет интернет-газета «Бабаево слушает Миръ».

Чтобы не быть голословным, Ник установил в доме камеры видео-наблюдения, которые запечатлели ужасающие свидетельства присутствия полтергейста. На одном из видео, выложенном в открытый доступ, чётко виден силуэт существа с рогами (в культурах многих стран мира – чёрт, сатана, дьявол), на другом – полупрозрачная фигура мертвой девочки.

Смена жилья, уверяет эмоционально измотанный мужчина, не помогает избавиться от темных сил. По предположениям Ника, к нему прицепился некий хулиганистый призрак. Случилось это в момент очередной вылазки мужчины на охоту за привидениями (Ник увлекся паранормальными явлениями после остановки его сердца в результате тяжелого ранения, но уже жалеет об этом). Не исключено, что по неопытности мужчина, сам того не желая, открыл портал в потусторонний мир.