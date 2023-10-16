Врач, приносящий маленькое чудо: акушер-гинеколог рассказал о своей работе в Каргате

Творческая команда холдинга Сиб.фм Group продолжает знакомить своих читателей с героями проекта «Земский доктор», рассказывающего о том, как живётся врачам в сельской глубинке. Сегодня мы познакомим вас с уникальным специалистом, который помогает жительницам Каргатского района обрести истинное счастье материнства. Евгений Щербаков — врач акушер-гинеколог Каргатской ЦРБ. Здесь его знают, как вежливого и доброго врача, который ведет беременность и принимает роды на высшем уровне.

Справка:

Чтобы восполнить кадровый дефицит, в России запущены федеральные программы поддержки медицинских работников, готовых переехать в сельскую местность — «Земский доктор» и «Земский фельдшер». При устройстве в медицинские организации в селе, в удалённых и труднодоступных территориях и в небольших городах врачам единовременно выплачивают от 1 млн до 1,5 млн рублей. Фельдшерам, акушеркам и медсёстрам — от 500 тыс. до 750 тыс. рублей. Взамен медик обязан отработать по договору в течение 5 лет. На ликвидацию кадрового дефицита в отрасли и повышение престижа медицинского работника направлен национальный проект «Здравоохранение».

Профессия со школьной скамьи

Евгений Валерьевич захотел стать врачом ещё со школьной скамьи. Принять столь важное решение ему помогли родители. Как отмечает врач, выбор был сделан целенаправленно.

«На момент окончания средней общеобразовательной школы я даже не рассматривал каких-то других вариантов. Поэтому по целевому направлению от Татарского района я поступил на обучение в государственный медицинский университет Новосибирска. Собственно, вот так было принято решение стать врачом. Среди родственников медиком у меня является старшая сестра. В какой-то степени она способствовала моему выбору. Но в большей степени это было лично моё желание. И никто из родственников этому не препятствовал».

Путь в акушерство и гинекологию

Выбор на специальность «Акушерство и гинекология» пал по весьма прагматичным целям. После окончания медицинского университета Евгений Щербаков поехал на место своей первой работы.

«После беседы с начмедом, где были рассмотрены варианты, кем быть, дабы не находиться в очереди за пациентами, не быть пятым, а быть действительно необходимым на тот момент району, было принято решение стать именно акушером-гинекологом», — вспоминает врач.

«Земский доктор» и Каргат

Решение о переезде из Новосибирска принималось еще в 2019 году. На семейном совете семья Щербакова рассматривала разные варианты, но свой выбор остановила именно на Каргате. Да и поводов для участия в программе «Земский доктор» было достаточно, признается врач.

«Почему именно в Каргат? Всё на самом деле очень просто: смотрели по отдалённости от города Новосибирска. Те районы, которые я обзванивал, начиная от Коченёво, Убинки, в другую сторону – Тогучин... Таким образом, можно сказать, пальцем в карту, захотели ехать именно сюда».

Не хотел менять решение на полпути

По словам Евгения Валерьевича, после переезда возникли сложности. Вопреки своим ожиданиям, он столкнулся с жилищными проблемами, однако администрация больницы всё же нашла решение

«Когда мы приехали сюда, на тот момент руководство больницы жильё не нашло. Но решение менять не хотелось на полпути, которое принималось не один день и не одну неделю. Проблему решил своими силами. После того, как мы заселились в съёмный дом, больница определённое время оплачивала проживание на территории Каргата. Это здорово помогло».

О специфике деятельности

Как говорит доктор, специфика работы в сельской местности, несомненно, другая. Всё дело в том, что в Новосибирске есть узкопрофильные учреждения, которые занимаются, допустим, патологиями. Для этого и существуют специалисты с конкретно узконаправленной специальностью. Но в Каргате ситуация иная — земский доктор должен обладать обширными знаниями.

«Многие люди, которые так же приезжают, почему уезжают, не дорабатывают до конца пятилетнего срока? Потому что они думают, что они профессионалы и очень большие молодцы. Однако, попав, допустим, в первичное звено, понимают, что им нужно, помимо этого, еще много чего знать. Так или иначе, меняя учреждение или профиль больницы, специфику, вам всё равно придётся учиться. Поэтому, если человек не готов учиться, тогда ему, наверное, будет сложно. Сегодня я работаю и на приёме, и занимаюсь ультразвуком, и дежурю в стационаре. Это очень широкий спектр обязанностей», — отмечает врач.

Врач – это призвание

Евгений Валерьевич уверен, программа «Земский доктор» полезна для села или небольшого города. Ведь жители села, как и мегаполиса, нуждаются в медицинской помощи. И дело даже не в миллионе рублей, который выдается по программе «Земский доктор», ведь врач — это прежде всего призвание.

Сельская жизнь

По прошествии трех лет работы, Евгений Щербаков выделил для себя плюсы и минусы жизни вне города-миллионника. Важным достоинством, как отмечает врач, является отсутствие шумных соседей, красивая природа и спокойная обстановка.

«Здесь — чистый воздух. Езда на велосипеде гораздо приятнее, допустим, в Каргате, чем в том же Новосибирске. Я думаю, с этим согласится большая часть людей».

А вот о минусах жизни на селе доктор не задумывается — решение о переезде было принято взвешенное.

«Если вы хорошо это обдумали и сделали что-то — какой смысл об этом жалеть?».

Индивидуальный подход к каждому пациенту

В медицине одним из ключевых аспектов успешного лечения является поиск индивидуального подхода к каждому пациенту. Каждый человек уникален и имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при оказании медицинской помощи.

«Кто-то хитрит, кто-то, не имея значительных болей, может сыграть мхатовскую сцену у вас в коридоре, дабы попасть на приём побыстрее. Поэтому умение не поддаваться панике и быть внимательным — это важно в профессии. Нужно выбрать именно такой вектор где-то посерединке. А что касается качеств, которыми должен обладать врач... Я считаю, что это стрессоустойчивость и эмоциональная стабильность. Иначе вы просто долго не проработаете», — проговорил Евгений Щербаков.

Как спастись от выгорания

Каждая профессия имеет огромную нагрузку на человека. Особенно врача. Как не выгореть на работе, не превратиться в робота и делать свое дело с любовью? У Евгения Валерьевича есть свой секрет.

«Причины выгорания могут быть разные. Кого-то — не устраивает рутина, хотя рутина — это основа нашей жизни. Мы делаем практически одно и то же каждый день. Изо дня в день. Одну и ту же грядочку полем, полем, полем, полем... Что касается механизмов по защите — опять же, эмоциональная стабильность, стремление оставаться спокойным в той или иной стрессовой ситуации. Пожалуй, это всё, что необходимо. Мы так или иначе все подвержены профессионально эмоциональному выгоранию, для этого даже существует определение. Способов, на самом деле, много. Начиная от смены обстановки, заканчивая сменой трудовой деятельности».

Секрет семейного счастья

Семья для Евгения Щербакова — это не только источник любви и поддержки, но и фундамент для его успехов в медицинской сфере.

«Если бы я находился в городе, мы, наверное, не приняли бы решение рожать третьего ребёнка. Большую часть свободного времени я провожу с детьми. У нас много семейных традиций. Например, ездим в зоопарк, гуляем, ходим на дачу. Занятий полно. Я, наверное, человек такой, стремящийся к какой-то разносторонности. У нас есть небольшой огород, я немного играю на гитаре. Иногда я езжу на велосипеде, иногда занимаюсь спортом. Есть спортивный уголок у нас прямо дома. Развлечений много. Главное — найти и не потерять себя».