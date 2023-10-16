«Всё, готовьтесь к мобилизации»: всплыло неожиданное предсказание Жириновского из 2015-го

Очередные пугающе точные прогнозы эпатажного политика всплыли в сети. Портал «Сиб.фм» собрал все высказывания Владимира Вольфовича относительно текущей геополитической ситуации в мире и в России.

Полтора года, прошедшие со дня смерти лидера ЛДПР, лишь обострили интерес к его персоне и особенно к публичным выступлениям, во время которых он уверенно спрогнозировал события, разворачивающиеся на глазах изумлённых россиян в текущем периоде.

Так, ещё 8 лет назад Владимир Вольфович громогласно заявил с высокой трибуны Госдумы о разжигании военного конфликта на Украине. В качестве основной причины тога он назвал огромные запасы денег в Европе и США, которые должны работать и требуют войны: «Сначала поставки оружия туда, введут войска... Оружие поставлять, а потом восстанавливать разрушенное. Поэтому каждый день бомбят Донбасс, чтобы все было разрушено, вся Украина, а еще Южная Европа. Все будет в развалинах, а Германия будет восстанавливать потом... Все, готовьтесь к мобилизации. Частичной», цитирует прозорливого политика телеграмм-канал «Правда.ру».

Более того, Жириновский озвучил даже дату мобилизации, завуалировав под «особую дату 19 сентября» (напомним, что частичная мобилизация началась 22 сентября 2022 года, став по-настоящему особым днём в Отечественной истории).

Также он предвидел и возобновление военного конфликта на Ближнем Востоке, заявив, что «НАТО будет двигаться на восток и бомбить по периферии — Кавказ, Балканы, Ближний Восток, будут прижимать через Украину, через Белоруссию, через Прибалтику, через Кавказ». Что и требовалось доказать!