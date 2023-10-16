Всё начнётся после выборов? Депутат дал прогноз по второй волне мобилизации в России

Вопрос всеобщей мобилизации в РФ обсуждается широкой общественностью с привязкой к предстоящим президентским выборам в марте 2024 года. Госдума прокомментировала ситуацию.

Часть телеграмм-каналов и военных корреспондентов уверены, что федеральные власти Росси намеренно откладывают новую мобилизацию до выборов президента в марте грядущего 2024 года: «В Кремле отложили вариант с новой волной мобилизации на осень 2024 года. Источники сообщают, что на данный момент вариант с проведением мобилизационных мероприятий в этом или начале следующего года «неактуален», написал Телеграм-канал «Кремлевский шептун», выразив общее мнение подобно настроенных ресурсов.

Учитывая, что таких высказываний становится всё больше, Госдума в лице депутата от партии «Справедливая Россия — За правду» Михаила Делягина дала комментарии относительно этого непростого вопроса: «Я могу абсолютно точно сказать, что мобилизации не будет до президентских выборов. И, скорее всего, не будет и после. <...> Учитывая, что 1 октября у нас начался регулярный осенний призыв в армию, и обычно все мобилизационные силы Минобороны заполняются решением этой задачи, то можно точно сказать, что нет, это не нужно, во-первых, и во-вторых, это невозможно».

Также законотворец рассказал, как меняется мнение полевых генералов относительно необходимости мобилизации дополнительных человеческих ресурсов в зону действия СВО на Украине. По словам народного избранника, в начале лета 2023 года они заверяли его в необходимости таких мероприятий, но к осени их позиция сменилась и генералы уверяют, что первостепенной задачей текущего момента является качественное обучение набранных с начала года контрактников (по отчётам Минобороны, 355 тысяч человек).