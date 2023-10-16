Забирает 10 лет жизни: российский хирург назвал «убийцу» человеческого организма

От диабета до онкологии может провоцировать всего один ингредиент в рационе питания человека. Откажитесь, пока не поздно!

А вы знали, что каждые лишние три килограмма, которые сброшены после 60 лет, увеличивают продолжительность в жизни человека, в среднем, на один год?! Теперь знаете, а значит можете самостоятельно и значительно подлить свою жизнь, пишет издание «Рамблер.Доктор.ру» со ссылкой на мнение опытного российского хирурга Марка Гадзиян. Ему приходится ежедневно удалять своим скальпелем сотни тяжёлых последствий лишнего веса.

По экспертному мнению доктора, провокатором таких смертельно опасных последствий ожирения, как сахарный диабет, гипертоническая болезнь, атеросклероз, подагра, грыжа позвоночника, онкология и других выступает обычный жир (жирная пища).

Самые щедрые источники такого жира – фаст-фуд и сладкое, а также обработанные мясные продукты и консервированная продукция. Они, по словам доктора Гадзияна, приводят даже маленьких детей на хирургический стол, поскольку вызывают не только расстройства ЖКТ, но и тяжелейшие сбои в работе сердечно-сосудистой системы, в том числе и у детей.

Но выбор всегда остаётся за каждым лично!