13-я пенсия: всем пенсионерам могут назначить двойную выплату к Новому году

Поддержать неработающих пенсионеров нашей страны вновь вызвалась думская фракция справедливоросов. Портал «Сиб.фм» публикует подробности депутатской инициативы.

Не секрет, что доходы большого количества российских пенсионеров оставляют желать лучшего. Грубо говоря, они едва дотягивают до порога бедности (прожиточный минимум пенсионера в РФ в 2023 году составляет 12 363 рубля). Именно о таких пожилых гражданах нашей страны и предложил позаботиться глава партии «справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

По его мнению, пенсионеры с доходом, не превышающим хотя бы двойной размер прожиточного минимума в регионе их проживания (это разные цифры) остро нуждаются в государственной поддержке.

В связи с этим он предложил ввести дополнительное пособие в несколько тысяч рублей по аналогии с 13-той зарплатой. Миронов уверен, что оно позволило бы улучшить материальное положение таких пенсионеров, страдающих от роста тарифов ЖКХ и цен на продукты питания.

Однако Светлана Бессараб, член госдумского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов пояснила, что подобные надбавки вне привычных выплат должны быть, как минимум, согласованы с возможностями федерального бюджета, а инициатива Миронова не имеет под собой таких финансовых оснований.