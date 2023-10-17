Достанется не всем: в России объявили о новых выплатах для пенсионеров

Неукоснительно в течение всего календарного года в нашей стране повышаются пенсионные выплаты. В определённые периоды это носит массовый характер (индексация), а в другие охватывает отдельные категории пожилых россиян.

Так, в ноябре 2023 года придёт черед перерасчёта выплат для категорий российских пенсионеров, отработавшим по следующим специальностям, пишет Онлайн-газета «Предпенсионер.ру»:

· пилоты гражданской авиации со стажем для мужчин — не менее 25 лет; для женщин — 20 лет; для, уволившихся по состоянию здоровья – 15 лет (дополнительные пенсионные выплаты за счет ежемесячных взносов, уплаченных авиакомпаниями);

· бывшие сотрудники угольной промышленности, имеющие 25 лет полного стажа (индивидуальная доплата);

· работники Крайнего Севера со стажем: женщины – от 15 лет, мужчины – от 20 лет (доплаты только по личному заявлению на перерасчёт в СФР);

· пенсионерам, достигшим 80-летия в октябре 2023 года (удвоение страховой пенсии по старости);

· работающие пенсионеры, уволившиеся 3 месяца назад (индексация пенсии задним числом в течение трехмесячного периода).

Напоминаем, что 4 ноября 2023 года отмечается День народного единства, предоставляющий всем россиянам отпуск с 4 по 6 ноября. Поэтому пенсионеры получат пенсионные выплаты раньше обычного, если их выплата попадет в этот период.