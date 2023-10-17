Эксперты назвали месяцы, в которые выгоднее всего покупать автомобиль

В некоторые сезоны года выгоднее всего покупать автомобиль. Эксперты уверены, что более удачное время для приобретения авто — декабрь и январь, сообщает «Российская газета».

Как отметил эксперт Алексей Тузов, в январе выгоднее задумываться о покупке машины с пробегом, так как автомобиль становится на год старше, и есть шанс договориться о скидках. Весна и лето считаются не самым лучшим временем для покупки транспорта, так как в сезон отпусков дилеры завышают стоимость.

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин уверен, что также не следует покупать автомобиль к Новому году. В этот период специальных акций и предложений можно не ждать из-за дефицита новых машин на авторынке.

Однако, если автомобиль нужен срочно, то лучше сделать покупку сейчас. К концу года новые машины подорожают на 10-20%, а с пробегом — на 10%.

Директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК АвтоСпецЦентр Анна Уткина заявила, что не стоит откладывать покупку автомобиля. Сэкономить на сделке можно только в том случае, если покупатель решил приобрести автомобиль прямо сейчас.

В настоящее время дилеры предлагают скидки тем, кто сдает свой старый автомобиль в trade-in, а также при оформлении кредита и каско. Все это позволит снизить стоимость автомобиля в пределах 10%, а полис каско – на 5-7%.