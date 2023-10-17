Это запрещено есть! Врач назвал смертельно опасные продукты на завтрак

Выстрелом в голову назвали врачи излюбленный россиянами продукт для ежедневного завтрака.

Сильное сердцебиение, приливы потливости, боли в сердце, дрожание конечностей и приступы мигрени – всё это ожидает любителей завтракать сыром, пишет кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова в своем Telegram-канале. По её экспертным наблюдениям за пациентами, постоянное и бесконтрольное употребление сыров, особенно за завтрак, способно обернуться проблемами со здоровьем.

Полезный и питательный с одной стороны (источник белка, кальция и жиров), в организме человека сыр превращается в опасный пептид бета-казоморфин-7 и вызывает головную боль. По словам доктора Павловой, это связано ещё и с тирамином (особенно много в сырах с плесенью всех видов, чеддере, пармезане, даже моцарелле).

Ещё более опасными для здоровья могут стать сочетания сыра с другими продуктами. К примеру, одновременное употребление сыра и вина для людей с мигренью это двойной удар: «Гарантированная головная боль. А если сервировать классическую сырную тарелку с виноградом и орехами, то это сродни выстрелу в голову», предупреждает Зухра Павлова.

Однако отказываться от сыра в своём рационе эксперт не рекомендует. По её мнением, здоровой нормой может стать 40 грамм сыра любой жирности в день.

Отметим, что медики настаивают на полном отказе от завтраков, провоцирующих резкое повышение уровня сахара в крови: быстрозавариваемые каши, мюсли, соки и смузи.