Финансовый аналитик Беляев признал возможным возвращение курса доллара к 60 рублям

Курс доллара может вернуться к 60 рублям. Об этом заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев в беседе с «Лентой.ру».

Специалист отметил, что валютный курс напрямую зависит от общего состояния экономики, в первую очередь от темпов ее роста и эффективности, которые складываются из производительности труда, а также успехов во внешней торговле и других показателей.

«Если мы вдруг сделаем чудодейственный рывок в области экономики, тогда мы увидим рост курса рубля по отношению к доллару. Это при том, что США ничего не будут делать», — предположил Беляев.

Беляев привел в пример прошлый год, когда Россия выстояла под санкциями, а в США произошли кризисные явления. На тот момент курс доллара упал по отношению к рублю до 50 рублей.