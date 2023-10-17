сегодня
17 октября, 13:15
пробки
5/10
погода
+12°C
курсы валют
usd 97.28 | eur 102.5
сегодня
17 октября, 13:15
пробки
5/10
погода
+12°C
курсы валют
usd 97.28 | eur 102.5
сегодня 10:25
общество

Искитимцемент подвел итоги строительного сезона

Фото: АО «Искитимцемент»

На пресс-конференции управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун рассказал о работе предприятия за 9 месяцев, о ситуации на рынке цемента в Сибири и о том, что делает завод для улучшения экологии в родном городе.

Завод появился раньше самого Искитима и работает до сих пор. Все эти годы технология производства цемента остается неизменной, как и высокое качество продукции АО «Искитимцемент». Журналист Сиб.фм побывал на предприятии и узнал о принципах его работы.

О развитии производства

Как отметил управляющий директор Владимир Скакун, с января по сентябрь завод произвел 1,034 млн тонн цемента, что на 11% больше чем за три первые квартала 2022 года. Отгрузка за это время составила 1,038 млн тонн цемента, что на 11,6% больше, чем годом ранее. Увеличение производства и отгрузки Владимир Скакун объяснил ростом потребления цемента, который на предприятии стали наблюдать с апреля.

Фото Искитимцемент подвел итоги строительного сезона 2

Основные рынки сбыта для предприятия это, прежде всего, три региона Сибири: Новосибирская и Омская области, Алтайский край. Причем на долю НСО приходится порядка 80% поставок. В истекшем периоде поставки продукции осуществлялись на следующие строительные объекты: ледовый дворец спорта «Сибирь», четвертый мост через Обь, железнодорожный терминал транспортно-логистического центра «Сибирский», проект синхротрона «СКИФ, сыродельный завод в Маслянино, восточный обход Новосибирска, автомобильная дорога М-52 «Чуйский тракт».

Структура спроса и соответственно производства продукции меняется вслед за требованиями рынка. Наиболее востребованной маркой стал портландцемент ЦЕМ I 42,5Б, предназначенный для производства высокопрочных бетонных и железобетонных конструкций. Также растет спрос на специальные цементы для дорожного строительства.

Владимир Скакун предположил, что именно в сегменте цементов для дорожной отрасли будет расти спрос на рынке цемента в ближайшие годы. Кроме того, по его оценке, наиболее востребованными в ближайшие годы будут марки бездобавочных цементов. Для удовлетворения растущего спроса на сепарированный цемент на заводе планируются во втором квартале 2024 года установить второй сепаратор.

Фото Искитимцемент подвел итоги строительного сезона 3

Заметным трендом последних лет на строительном рынке также является возрастающая доля крупных инфраструктурных объектов, финансируемых государством, при снижении доли жилищного строительства.

«Если раньше на строительство жилья в Новосибирской области уходило до 85% нашей продукции, то сейчас эксперты оценивают этот показатель на уровне 75%, а по Сибири – около 65%», — пояснил Владимир Скакун.

А что экология?

В 2019 году АО «Искитимцемент» в числе первых в России получило комплексное экологическое решение (КЭР). В рамках одобренной Минпромторгом России программы повышения экологической эффективности (ППЭЭ) до 1 января 2026 года предприятию предстоит выполнить шесть мероприятий.

«Два мероприятия из запланированных успешно завершены. Это замена морально устаревшей газовой горелки на современный агрегат и установка нового рукавного фильтра за колосниковым холодильником на вращающейся печи №9. После реконструкции объект ввели в эксплуатацию в сентябре 2022 г. Сумма финансовых вложений составила около 350 млн рублей. Эффективность новых фильтров на печи составляет 99,99%. Выбросы пыли значительно сократились».

Фото Искитимцемент подвел итоги строительного сезона 4

В следующем году в рамках экологической программы планируется завершить такую же масштабную реконструкцию на печи №7.

«Здесь будет использовано оборудование другого производителя, но мы рассчитываем, что его эффективность будет не ниже», — считает Владимир Скакун.

Также предприятие продолжает реализацию проекта по установке измерительной автоматический системы контроля выбросов на дымовых трубах с выводом информации в общий онлайн-доступ. Это позволит любому пользователю зайти на сайт и посмотреть показатели выбросов завода в текущий момент. Оборудование уже смонтировано и установлено на двух трубах. В ноябре оно начнет работать в тестовом режиме.

В 2022 году общие инвестиции в развитие предприятия составили 750 млн рублей (с учетом НДС), в 2023 году планируется направить на эти цели около 970 млн рублей (с учетом НДС).

ОЦЕНИТЬ статью
0

Ольга Еренкова
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в