Искитимцемент подвел итоги строительного сезона

На пресс-конференции управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун рассказал о работе предприятия за 9 месяцев, о ситуации на рынке цемента в Сибири и о том, что делает завод для улучшения экологии в родном городе.

Завод появился раньше самого Искитима и работает до сих пор. Все эти годы технология производства цемента остается неизменной, как и высокое качество продукции АО «Искитимцемент». Журналист Сиб.фм побывал на предприятии и узнал о принципах его работы.

О развитии производства

Как отметил управляющий директор Владимир Скакун, с января по сентябрь завод произвел 1,034 млн тонн цемента, что на 11% больше чем за три первые квартала 2022 года. Отгрузка за это время составила 1,038 млн тонн цемента, что на 11,6% больше, чем годом ранее. Увеличение производства и отгрузки Владимир Скакун объяснил ростом потребления цемента, который на предприятии стали наблюдать с апреля.

Основные рынки сбыта для предприятия это, прежде всего, три региона Сибири: Новосибирская и Омская области, Алтайский край. Причем на долю НСО приходится порядка 80% поставок. В истекшем периоде поставки продукции осуществлялись на следующие строительные объекты: ледовый дворец спорта «Сибирь», четвертый мост через Обь, железнодорожный терминал транспортно-логистического центра «Сибирский», проект синхротрона «СКИФ, сыродельный завод в Маслянино, восточный обход Новосибирска, автомобильная дорога М-52 «Чуйский тракт».

Структура спроса и соответственно производства продукции меняется вслед за требованиями рынка. Наиболее востребованной маркой стал портландцемент ЦЕМ I 42,5Б, предназначенный для производства высокопрочных бетонных и железобетонных конструкций. Также растет спрос на специальные цементы для дорожного строительства.

Владимир Скакун предположил, что именно в сегменте цементов для дорожной отрасли будет расти спрос на рынке цемента в ближайшие годы. Кроме того, по его оценке, наиболее востребованными в ближайшие годы будут марки бездобавочных цементов. Для удовлетворения растущего спроса на сепарированный цемент на заводе планируются во втором квартале 2024 года установить второй сепаратор.

Заметным трендом последних лет на строительном рынке также является возрастающая доля крупных инфраструктурных объектов, финансируемых государством, при снижении доли жилищного строительства.

«Если раньше на строительство жилья в Новосибирской области уходило до 85% нашей продукции, то сейчас эксперты оценивают этот показатель на уровне 75%, а по Сибири – около 65%», — пояснил Владимир Скакун.

А что экология?

В 2019 году АО «Искитимцемент» в числе первых в России получило комплексное экологическое решение (КЭР). В рамках одобренной Минпромторгом России программы повышения экологической эффективности (ППЭЭ) до 1 января 2026 года предприятию предстоит выполнить шесть мероприятий.

«Два мероприятия из запланированных успешно завершены. Это замена морально устаревшей газовой горелки на современный агрегат и установка нового рукавного фильтра за колосниковым холодильником на вращающейся печи №9. После реконструкции объект ввели в эксплуатацию в сентябре 2022 г. Сумма финансовых вложений составила около 350 млн рублей. Эффективность новых фильтров на печи составляет 99,99%. Выбросы пыли значительно сократились».

В следующем году в рамках экологической программы планируется завершить такую же масштабную реконструкцию на печи №7.

«Здесь будет использовано оборудование другого производителя, но мы рассчитываем, что его эффективность будет не ниже», — считает Владимир Скакун.

Также предприятие продолжает реализацию проекта по установке измерительной автоматический системы контроля выбросов на дымовых трубах с выводом информации в общий онлайн-доступ. Это позволит любому пользователю зайти на сайт и посмотреть показатели выбросов завода в текущий момент. Оборудование уже смонтировано и установлено на двух трубах. В ноябре оно начнет работать в тестовом режиме.

В 2022 году общие инвестиции в развитие предприятия составили 750 млн рублей (с учетом НДС), в 2023 году планируется направить на эти цели около 970 млн рублей (с учетом НДС).