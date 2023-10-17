Какие привычки помогут поддержать иммунитет осенью. Рассказывает врач

В межсезонье, как правило, уровень стресса растет, а иммунный ответ к ОРВИ и другим заболеваниям снижается. Как подготовить организм к холодам и защитить его в осенний период рассказала Анна Чугунникова врач-терапевт высшей категории, врач-кардиолог «ИНВИТРО-Урал».

Одно из главных правил – высыпаться и соблюдать режим дня. Ночной сон рекомендуется не менее 7 часов. Также важна физическая активность, в идеале — регулярные спортивные тренировки несколько раз в неделю. Если такой возможности нет, замените их на ходьбу – это поможет поддержать тело в тонусе. Стоит обратить внимание на рациональный режим труда и отдыха — это помогает снять хронический стресс, которому подвержены многие современные люди.

Рекомендуется пить достаточное количество воды в течение дня: 30 миллилитров на килограмм массы тела. В холодное время года реже возникает ощущение жажды, и многие перестают восполнять водный баланс. А со снижением содержания воды в организме ухудшается работа почек и увеличивается нагрузка на печень, что приводит к различным заболеваниям. Особенно важно выпивать стакан воды утром натощак для стимуляции перистальтики кишечника и профилактики запоров.

Также требуется уменьшить или полностью исключить курение, алкоголь, которые ослабляют работу иммунной системы в любое время года.

То, что мы едим напрямую влияет на иммунитет и защитные функции нашего организма. Поэтому не забывайте ежедневно употреблять 400-500 граммов овощей, ягод, зелени и фруктов. Особенно важны для поддержания иммунной системы кислые ягоды, так как они содержат много витамина С: облепиха, вишня, черноплодная рябина, клюква, брусника, смородина.

Также необходимо ежедневно употреблять пищу, содержащую животный и растительный белок: мясо, птица, рыба, яйцо, творог, нут, фасоль, горох, чечевица, грибы, орехи. Белок – это строительный материал для выработки защитных антител иммунной системой. А вот употребление кондитерских и хлебобулочных изделий, сладких напитков, в том числе газировки лучше ограничить или исключить.