Кардиотренировки и спортзал: назван простой способ справиться с тревожностью

Шведские ученые выяснили, что физические тренировки могут снижать уровень тревожности. Данный способ помогают страдающим от различных форм тревожных расстройств, сообщает «Экстраблог».

Ученые из Швеции провели эксперимент, в рамках которого приняли участие 286 пациентов, которые страдают от панических атак, генерализованным тревожным расстройством, неопределенной тревожностью, агорафобией и социофобией.

Среднйи возраст пациентов составил 39 лет. Все они являлись клиентами первичного медицинского учреждения в Швеции. Участников разделили на две группы.

Первая группа на протяжении 12 недель выполняла кардиотренировки, а вторая группа занималась упражнениями с силовыми нагрузками. Целью эксперимента заключалась в определении, какой тип физической активности оказывает наибольшее воздействие на симптомы тревожности.

Исследование показало, что оба вида физических упражнений могут положительно влиять на состояние пациентов с тревожностью.

Однако кардиотренировки оказались более эффективными в снижении уровня тревожности по сравнению с упражнениями, включающими силовые нагрузки и отягощения.