Критиковали Россию: опубликован чёрный список артистов, которым запретили въезд в РФ на 50 лет из-за критики СВО

Из-за высказываний на фоне спецоперации, проводимой с целью защиты Донбасса и ДНР, получили запрет на въезд в Россию украинские, узбекские и даже американские артисты. Портал «Сиб.фм» публикует тот самый «чёрный» список.

В такой список входят не только те, кто не сможет полвека посещать Россию, но и иноагенты (статус присваивают лицам или организациям за деятельность, направленную против интересов РФ, финансируемую из зарубежных источников).

1. Максим Галкин: получил статус иноагента от Минюста 16 сентября 2022 года.

2. Рамазанова Земфира: присвоен статус иностранного агента 10 февраля 2023 года.

3. Прусикин Илья — Лидер группы Little Big: признан иностранным агентом в январе 2023 года.

4. Моргенштерн Алишер – рэпер: уголовное преследование за пропаганду запрещенных веществ.

5. Андрей Макаревич — лидер группы Машина времени: признан иноагентом из-за его заявлений, отождествляющих РФ и нацистскую Германию.

6. Артур Смольянинов – актёр: включен в реестр иноагентов в январе 2023 года.

7. Монатик Дмитрий – певец, композитор: запрещён въезд в РФ на 50 лет.

8. Светлана Лобода – украинская певица не сможет заехать в РФ в ближайшие полвека.

9. Наргиз Закирова – узбекская певица: депортирована на Родину в мае 2022 года с запретом на въезд в Россию сроком 50 лет.

10. Американские актеры Пенн Шон и Бен Стиллер: запрещен въезд в Россию на неопределенный срок.