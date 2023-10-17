Кто может выйти на пенсию досрочно в 2023 году: перечислены категории граждан

Десятки категорий россиян имеют право на досрочный выход на заслуженный отдых в 2023 году. Портал «Сиб.фм» публикует полный список таких граждан.

Путь к досрочной пенсии могут открыть такие факторы, как спецстаж, выслуга лет или особый социальный статус, поясняют специалисты Соцфонда России. По их экспертному мнению, получить досрочную пенсию могут следующие категории российских граждан:

· россияне, имеющие необходимый трудовой стаж: 42 года у мужчин, у женщин — 37 лет (в 2023 году – это мужчины не моложе 60 лет и женщина — 55 лет);

· граждане РФ, работающие в тяжелых условиях: мужчины в 55 лет (общий страховой стаж 25 лет и стаж работы в тяжелых условиях 12,5 лет) и женщины в 50 лет (общий стаж 20 лет и стаж в тяжелых условиях 10 лет);

· россияне, работающие во вредных условиях («горячий цех»);

· сотрудники спецслужб: спасатели, участники ликвидации ЧС и работники ФСИН со стажем не менее 15 лет;

· медработники с медстажем не менее 30 лет;

· учителя с педстажем не менее 25 лет;

· россияне, проработавшие на Крайнем Севере не менее 15 лет;

· военнослужащие по выслуге не менее 20 лет;

· федеральные государственные гражданские служащие со стажем в госслужбе 25 лет;

· космонавты со стажем работы в летно-испытательном подразделении от 10 лет;

· многодетные матери, вырастившие и воспитавшие до восьми лет не менее трех детей;

· безработные предпенсионного возраста со стажем 14 лет и пенсионными баллами 25,8;

· россияне, попавшие под сокращение, у которых не получается найти новую работу за два года до пенсионного возраста.