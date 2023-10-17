«Меня оговорили»: в Новосибирске экс-воспитатель детского дома считает, что зря отсидел за педофилию

На свободу вышел один из самых известных воспитателей в Новосибирске Александр Марков: мужчина отсидел срок за педофилию, но считает, что его оговорили.

Непристойности в детском доме, который теперь называется «Жемчужина», творились в начале 2000-х. Правда, тогда это был детский дом №1 – среди его воспитанников были дети, которым требовалась коррекция. Для многих из них это была травма на всю жизнь.

«Когда мне было 15 лет, наш воспитатель посадил меня к себе в машину, снял с себя джинсы, перелез на заднее сиденье и с меня снял. Говорил, если я не буду этого делать, будет ещё хуже,

— такие воспоминания остались в памяти вышедшей из детского дома №1 Марии (имя изменено, — ред.). – Однажды он меня позвал в бытовку. Снял с меня майку и джинсы, начал меня насиловать».

Скандал сразу в двух детских домах, которые находятся на левом берегу, разгорелся после заявлений воспитанников о насилии, но они заговорили позже.

А в 2005 году, когда Александра Маркова приняли воспитателем в детский дом №1, никто не обратил внимания на его судимость.

«Судимость на тот момент у него была погашена, прошло лет 15, сидел он по малолетке»,

– объясняла допуск к детям тогда директор детского дома №1 Татьяна Сарапулова.

Вазелин, порно и фаллоимитатор

Корреспондент Сиб.фм знакомился с эпизодами этого дела. Согласно обвинению, Александр Марков зазывал или заманивал детей в подвальное помещение, расположенное по улице Сибиряков-Гвардейцев, 57. Уже позже здесь провели обыски и изъяли фаллоимитатор и диски с порнографией.

«В 90-х он высматривал мальчиков на улицах Затулинки. Приглашал прокатиться с ним на автомобиле. Блокировал двери в машине и увозил в поле или лес», — рассказывал оперативный сотрудник.

В качестве доказательства осталось оперативное видео с показаниями Ивана У.. Парень рассказал о том, что с ним делал Марков, а потом пропал.

«Он меня заставлял залазить в ванну, и сам туда залазил. Мазал вазелином и совершал разные извращения»,

- успел рассказать на видео Иван.

Александра Маркова задержали в 2011 году и арестовали. Ещё через год в Новосибирском областном суде стартовал громкий процесс. В уголовное дело попали 18 эпизодов.

«Марков осужден за совершение действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Наказание назначено в виде 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима», — рассказывал осенью 2013 года гособвинитель Виталий Хохрин.

Вышел озлобленный

Прокуратура этот приговор обжаловала, и после пересмотра дела срок Маркова увеличился до 12 лет. Однако педофил вышел раньше этого срока за хорошее поведение.

Как рассказывают источники, близкие к делу, Александр Марков вышел из колонии озлобленным. Он не считает себя виновным и всегда говорил, что стал жертвой оговора.

«Меня оговорили. Всё моё уголовное дело состряпано руоповцами (РУБОП (первоначально РУОП) — региональное управление по борьбе с организованной преступностью МВД РФ, существовавшее в 1993—2001 годах, примечание ред.)»,

— не раз заявлял Александр Марков.

Своё мнение о невиновности он не поменял, но известно, что всё это время его ждала воспитанница детского дома, которая родила от него ребёнка. На сотрудников внутренних органов, как рассказывают источники, Марков так и затаил злобу.