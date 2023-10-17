Мэр Новосибирска потребовал закончить ремонт дорог в городе до конца недели

Завершить ремонт дорог в Новосибирске до конца недели потребовал мэр Анатолий Локоть.

В Новосибирске мэр Анатолий Локоть потребовал завершить ремонт дорог до конца недели. Об этом он заявил на аппаратном совещании 17 октября.

Глава Департамента транспорта мэрии Новосибирска Константин Васильев отметил, что только четыре ремонтируемых по БКД объекта ещё находятся в работе из 23. Три объекта из 38 не сданы по муниципальной программе. По городскому бюджету ремонтируются пять участков из 17.

По словам Васильева, основная часть работ будет завершена до 20 октября. Все объекты планируют сдать до конца месяца.

«До конца недели предпринять все усилия для того, чтобы были окончены работы. Погода неустойчивая, с утра был дождь. Поэтому все надо завершить на этой неделе», − ответил Анатолий Локоть.

Напомним, что томский художник Wince разрисовал новосибирский трамвай №13.