Украинская сторона «выбросила в печку» договоренности после того, как российские войска отошли от Киева и сильно пожалела об этом, заявил на днях глава нашего государства Владимир Путин.

Рассуждая о специальной военной операции в контексте не войны, а попытке её прекратить, наш президент в недавнем интервью Центральному телевидению Китая заявил: «Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не имеет успеха, потери Киева в ходе военных действий огромные — они превышают российские в восемь раз», сообщило издание «Лента.ру».

Одним из условий для начала переговоров России и Украины Владимир Путин назвал отмену украинского запрета на диалог с Россией (декрете против мирных переговоров издал в свое время лично Зеленский).

В вопросах мирного урегулирования текущего противостояния президент РФ высоко оценил предложенный Китаем 12-этапный план, поскольку его ключевыми моментами являются возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий: «Многие положения этого плана могли бы стать основой для мирного регулирования, но пока Киев не готов к диалогу», не без сожаления сказал Владимир Владимирович.

По словам главы Российского государства, «пока результатов контрнаступления украинской армии нет, есть только огромные потери – один к восьми примерно, если в соотношении».