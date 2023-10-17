«Он меня унизил»: в школе под Новосибирском школьник избил одноклассника из-за замечания

Под Новосибирском родители пожаловались на семиклассника, который терроризирует их детей.

В одной из школ под Новосибирском семиклассник терроризирует весь класс. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщила мать пострадавшего школьника. По словам Марины*, 13-летний Норайр* оскорбляет всех своих одноклассников, а мальчиков заставляет ему подчиняться и выполнять всё, что он требует.

«Он берёт силой, так как занимается карате. Он ребятам указывает: сделай это, принеси то, иди сюда», — жалуется собеседница.

Кроме этого, по её словам, он часто матерится при учителях, а также поёт матерные песни при них про своих одноклассников.

В мае 2023 года, по словам собеседницы, Норайр общался на повышенных тонах со своим одноклассником и оскорблял его ненормативной лексикой, однако за мальчика заступился сын Марины.

«Норайр сразу переключился на моего Максима и вызвал его на "стрелку" возле школы», — вспоминает женщина.

Со слов матери, мальчик неожиданно нанёс два удара по голове её сына, от чего он сразу временно потерял сознание. Школьника госпитализировали в детскую больницу, где поставили диагноз — сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей.





«То, что мне больно и меня тошнит, — не самое страшное. Он меня унизил, не дав возможности среагировать. Он ударил меня дважды при всех», — цитирует слова сына Марина после инцидента.

После происшествия, со слов Марины, она написала заявление в полицию, а извинений от матери Норайра так и не дождалась.

«Пока не знаю, поставили на учёт этого мальчика или нет, но он продолжает всех буллить. А его мать позвонила мне и стала крыть матом из-за того, что я рассказала о ситуации в общем чате», — заявила Марина.

Женщина принимает решение, подавать ли на родителей Норайра в суд для взыскания компенсации морального вреда. Родители учеников по-прежнему переживают за своих детей из-за буллинга.



*Все имена изменены.



Как ранее писал Сиб.фм, под Новосибирском первоклассник попал в больницу после избиения в лицее.