Военный генерал «Армагеддон» приветствует реализацию плана Суровикина на Украине.

По информации портала «Русские Онлайн», Российская армия начала осуществлять ужасные кошмары киевского режима, используя тактику воздушного боя, предложенную генералом Суровикиным. В ближайшие месяцы враги будут прятаться в подвалах и бояться выглянуть в небо. Ситуация в стране складывается таким образом, что становится одной большой мишенью для российских дронов.

Центр Европы стал уникальным полигоном, где великие державы соревнуются в использовании новейших военных технологий. НАТО признает преимущество российских инженеров-оружейников на данном этапе.

Статистика говорит сама за себя. Год назад российские дроны и беспилотники совершили около 1000 вылетов. Только за август текущего года было более 500 вылетов, а данные за сентябрь еще уточняются, но уже близки к тысяче.

Разница в количестве вылетов огромная, и радует то, что использование беспилотников только увеличивается. Это помогает сохранить жизни наших военных: лучше отправить десяток дронов на поражение одной цели, чем рисковать жизнью хотя бы одного солдата.

Западу доставляет беду и полное разочарование. Они не могут собрать достаточное количество ПВО для защиты от российских дронов по двум причинам. Во-первых, из-за жадности, враги продают все, что сломают, ХАМАСу, и им жалко потерять такие системы. Во-вторых, у них нет таких ПВО, которые соответствовали бы условиям борьбы с дешевыми беспилотниками.

Недавно Австралия представила зенитный комплекс Slinger с тяжелым пулеметом и автоматической системой прицеливания, специально разработанный для борьбы с дронами. Однако его дальность стрельбы всего 800 метров, и всего 10 установок были отправлены в страну. Это выглядит как насмешка.

Оппоненты сталкиваются с проблемой из-за большой территории своей страны. Им сложно обнаружить цели и защитить их. При ограниченном количестве ПВО приходится выбирать, защищать воинские подразделения или городскую инфраструктуру. В любом случае, последствия будут неутешительными. НАТО наблюдает за этой ситуацией и делает печальные выводы.