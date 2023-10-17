Под Новосибирском каратист терроризирует своих одноклассников — директор школы ничего не помнит

В Новосибирской области родители заявили о буллинге в Кудряшовской школе — директор в свою очередь заявил, что не знает про инциденты. Ранее ученица того же учреждения изрезала свою подругу канцелярским ножом.

В школе посёлка Кудряшовский семиклассник терроризирует сверстников, а одному из учащихся нанёс черепно-мозговую травму. Об этом корреспонденту Сиб.фм рассказала мама пострадавшего.

По словам Марины*, 13-летний Норайр* ведет себя агрессивно со всеми сверстниками, а также с учителями.

«Мальчик себя очень плохо ведет. Большинство детей нашего класса жалуются своим родителям на его неадекватное поведение, на буллинг, на агрессию», — жалуется собеседница.

Марина объяснила, что Норайр* заставляет сверстников ему подчиняться и выполнять все, что он требует. По её словам, ему это легко удается, потому что он давно занимается в школьной секции карате. Кроме этого, собеседница отметила, что у него есть старший брат, учащийся в этой же школе.

«Сын давно говорит, что все мальчики боятся и терпят такое отношение, потому что помимо неконтролируемых демонстраций навыков карате, он также постоянно угрожает старшеклассниками и братом», — заявила женщина.

16 мая Норайр избил её сына Максима* из-за замечания. По её словам, Максим заступился за друга, когда ему в очередной раз угрожал Норайр.

«Норайр сразу переключился на моего Максима и вызвал его на "стрелку" возле школы», — вспоминает женщина.

После драки Максима госпитализировали в больницу в Новосибирске. Марина предоставила справку из медучреждения, в которой у мальчика выявили сотрясение головного мозга и черепно-мозговую травму с ушибами лица.





«То, что мне больно и меня тошнит, — не самое страшное. Он меня унизил, не дав возможности среагировать. Он ударил меня дважды при всех», — Марина вспоминает слова сына, которые он сказал ей в больнице.

Марина отметила, что спустя полгода так никаких извинений в адрес её и её сына не поступило. Норайр, наоборот, стал хвастаться, что «отправит снова кого-нибудь в больничку». Его мать также не извинилась, а наоборот, по словам Марины, позвонила после инцидента и стала угрожать.

«Когда я написала другим родителям в чат, что совершил Норайр, мне позвонила его мать и стала на меня материться, а также угрожать своими связями», — утверждает она.

Связаться с матерью несовершеннолетнего корреспонденту Сиб.фм не удалось.

Марина после избиения её сына обратилась с заявлением в полицию, однако не знает, поставили ли Норайра на учёт. Инспектор ПДН сообщил ей, что Норайр подтвердил, что ударил её сына первым.





Сейчас Марина думает обратиться в суд за моральной компенсацией, когда соберет все документы о причиненном вреде сыну.

От школы, по словам женщины, ей также ничего не удалось добиться, кроме разговора классного руководителя с учениками.

Корреспондент Сиб.фм связался с директором Кудряшовской школы №25 Максимом Веревкиным, который заявил, что не помнит этой ситуации.

«Не было такого. У меня информации нет, что госпитализировали ребёнка. Не помню я этой ситуации», — сказал Веревкин.

По поводу буллинга в 7 классе Веревкин ответил, что у него таких сообщений тоже нет.

Как ранее писал Сиб.фм, 1 октября ученицы этой школы пошли гулять в лес. 14-летняя девочка напала на свою подругу в лесном массиве и жестко изрезала её канцелярским ножом. Предварительно, на такой шаг она пошли из-за того, что пострадавшая красивее её.