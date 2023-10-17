Под Новосибирском владельцу «Суши Хаус» ограничат свободу за отравление 74 посетителей

В Новосибирской области владельцу «Суши Хаус» ограничили свободу на 1 год за отравление людей.

В Новосибирской области суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор 37-летнему владельцу кафе-магазина «Суш Хаус» в Татарске, которого признали виновным по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей).

По версии следствия, всего через месяц после открытия заведения, 74 человека заболели инфекционными заболеваниями после посещения этого кафе. При проведении проверки Роспотребнадзором было обнаружено наличие сальмонеллы, рота- и норовирусов в суши и роллах, которые готовились с использованием грязных рук сотрудников. Кроме того, были выявлены нарушения других санитарных норм, таких как отсутствие бактерицидной лампы в зоне упаковки блюд и ненадлежащая уборка на кухне.

Рассмотрение дела проходило в нескольких судебных инстанциях. Суд первой инстанции приговорил владельца кафе к году ограничения свободы, защита обжаловать приговор не смогла.