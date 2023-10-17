Пользователи в шоке: на iPhone начали пропадать контакты и фото

Массовое исчезновение контактов и фотографий произошло у пользователей iPhone.

Ситуация, когда в списке контактов не удается найти нужного человека, стала причиной недовольства многих пользователей iPhone. Оказывается, виноватым в этом является Apple и нестабильная операционная система iOS.

На официальном сайте технической поддержки Apple появилась новая тема обсуждения — проблема iOS 17. В одном из случаев владелец iPhone столкнулся с пропажей всех контактов, которые были сохранены на его устройстве. При этом контакты, синхронизированные с iCloud, остались на месте.

Инцидент произошел на iPhone с установленной версией iOS 17.0.2. На данный момент Apple не комментировала данную проблему.

Тем временем, на платформе X (Twitter) появилось сообщение от известного техноблогера Аарона Золло. Пользователь поделился своим опытом, где имена и фотографии контактов на его iPhone исчезали произвольно, что затрудняло поиск нужных людей.

Вероятно, в iOS 17.0.3 обнаружена еще одна проблема, связанная с исчезновением изображений и имен контактов. В случае с второй проблемой контакты не исчезают полностью, они остаются в памяти iPhone. Просто из-за ошибки они некорректно отображаются, вместо фотографий видны белые квадраты, а вместо имен — пустота.

Пользователи в комментариях подтверждают наличие данной ошибки.

При возникновении проблемы с поиском контактов в приложении "Контакты" или "Телефон" пользователям рекомендуют воспользоваться функцией Spotlight. Для этого нужно свернуть рабочий стол вниз и начать вводить имя нужного человека. В Spotlight контакты отображаются без ошибок.

Еще одна интересная проблема с исчезновением возникла у пользователя с ником @peterh. На его iPhone пропали все фотографии и видео в приложении "Фото". В данный момент мужчине приходится смотреть на белые квадраты вместо своих ценных снимков и видео.