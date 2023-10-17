Разорвало в клочья: появились фото жуткого ДТП на окраине Омска

Водитель погиб в результате ДТП в Омской области.

Жуткая авария со смертельным исходом произошла на окраине Омска. Подробности происшествия сообщили в Госавтоинспекцией Омской области. Согласно информации ведомства, авария произошла около 19:20.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Тойота Прадо", мужчина 1982 года рождения, не уступил дорогу встречному автомобилю "Тойота Алион", под управлением мужчины 1992 года рождения, при повороте налево возле дома №2 на проспекте Сибирском. В результате столкновения "Тойота Алион" врезалась в столб линии электропередачи.

От полученных травм на месте происшествия скончался 31-летний водитель "Тойота Алион". Его пассажиры — 48-летняя женщина и 7-летний мальчик — были доставлены в больницу.

На предоставленных фотографиях Госавтоинспекцией Омской области видно, что "Тойота Алион" получила серьезные повреждения, особенно в районе водительского места с правой стороны. Внедорожник также получил повреждения передней части автомобиля с левой стороны, хотя в меньшей степени.