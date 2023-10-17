Появилось сообщение о минировании Новосибирского аграрного университета

Неизвестный «минёр» требует 15 миллионов рублей.

В Сети появилось сообщение о том, что аграрный университет Новосибирска якобы заминирован. Сообщение о минировании распространили с неизвестного адреса.

«Приветствую! На связи я Карамшоев Фазлуллох Анварович из terr0puстической груnnировки NLCB не доволен политикой города Новосибирск и Российской федерации. Ночью 17.10.2023 в 1:25, в Новосибирском государственном аграрном университете по адресу ул. Добролюбова, 154. были зал0женbl пр0пан0вblе 60мбы и хорошо спрятаны. Мои условия таковы: денежный перевод в сумме 15.000.000 руб по реквизитам которые я оставлю ниже. Также в течении 15 часов вы не сообщите о моих намерениях в новостях то ваши здания вzлеtят на вверх», — говорится в сообщении.

Также неизвестный «минёр» оставил контакт для связи с ним.