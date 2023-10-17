Принудительная мобилизация в России: губернатор Сальдо ответил на вопрос россиян

Постановка на воинский учёт граждан новых территорий России породил слухи о принудительной их мобилизации в зону действия СВО. Власти дали официальное опровержение.

В настоящий момент продолжается активная работа в рамках присоединения новых российских территорий. Она включает в себя выдачу паспортов РФ гражданам ДНР и ЛНР, оформление пенсий, пособий и постановку на воинский учёт. Однако украинские telegram-каналы превратили это в очередную информационную провокацию, заявив, что «постановка жителей Херсонской области на воинский учет, о которой ранее сообщал губернатор региона Владимир Сальдо, является принуждением к участию в спецоперации», пишет сетевое издание «УРА.РУ» со ссылкой на совместный с «Лапша Медиа» проект по опровержению фейков.

Губернатор естественно не мог оставаться в стороне от подобного и очевидно фейкового «вброса»: «Подавляющее большинство жителей Херсонской области — теперь граждане Российской Федерации, и по её законам мужчины обязаны встать на воинский учет. Еще раз разъясняю, что целью государственных органов является формирование реестра военнообязанных. Призыва в армию на срочную службу или по частичной мобилизации эти мероприятия не предусматривают», написал Владимир Сальдо в своем telegram-канале.

Параллельно с этим он поделился с подписчиками свежей информацией об успехах группировки «Днепр» на острове Переяславский, что напротив Новой Каховки, где артиллеристы российской армии нанесли мощный удар, в результате которого было убито и ранено до 24 боевиков, выведены из строя четыре автомобиля.