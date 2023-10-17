Смертельная опасность: уролог назвал неожиданную причину боли в промежности

Любые неприятные ощущения в районе промежности и копчика являются серьезным поводом для детального медицинского обследования, уверяют российские врачи.

Острые, хронические (регулярно повторяющиеся), тянущие, режущие – любые болевые проявления в промежности и в районе копчика должны встревожить человека. Не исключено, что их причины не опасны: геморрой, анальные трещины, герпес, рак, молочница, венерические заболевания, ушибы и травмы, пишет портала «ДокторПитер.ру».

Однако, когда к болям и неприятным ощущениям присоединяются выделения, проблемы с мочеиспусканием или примеси в моче – это сигнал к срочному детальному обследованию, в ходе которого точную причину болей должен выявить врач (он же пропишет лечение).

В подобных ситуациях нередко выявляется онкологические проблемы на ранних стадиях, уверяет российский уролог, кандидат медицинских наук Станислав Сосновский. По его словам, если ношение джинсов, брюк, шорт или нижнего белья и даже поход в туалет сопровождаются болью, это серьезная проблема. При этом подобные проявления серьёзного недуга справедливы как в отношении женщин, так и мужчин.