Снова мобилизация? В сети всплыл пугающий приказ Шойгу

Информационные подложные вбросы о второй волне частичной мобилизации продолжают атаковать российский сегмент сети Интернет. В очередном «вирусится» скрин приказа Минобороны РФ.

Плохо «состряпанный» документ распространяется в сети через особые сайты и телеграмм-каналы, работающие на Центры информационно-психологических операций Украинской разведки, чья основная «боевая» задача — информационно-психологические диверсии в пространстве противника.

В мнимом Приказе Минобороны РФ за подписью главы ведомства Сергея Шойгу значится даже количество граждан – 200 тысяч человек, якобы, намерены в ноябре текущего 2023 года призвать власти России на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Естественно, Госдума опровергла эти слухи, в очередной раз заверив, что упор делается на контрактников, уже набранных в большом количестве: «Распространившийся в интернете «приказ Минобороны РФ» о якобы проведении в РФ дополнительной мобилизации является фейком. Сегодня необходимости нет, сегодня идет активный набор на контракт. И все задачи выполняются в рамках этого набора», пояснил Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Также нет планов по новой мобилизации у Генштаба Вооруженных сил России. По словам Шойгу, в армии России сейчас достаточное количество военнослужащих для проведения спецоперации на Украине. Более того, министр отметил, что военнослужащих срочной службы задействовать в зоне боевых действий также не станут.