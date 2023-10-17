Солистки группы «Фабрика» признались, что не могут сдержать слез на концертах для участников СВО

Солистки «Фабрики» еле сдерживают слез, выступая на концертах для участников спецоперации. Об этом девушки рассказали в интервью «Пятому каналу».

Как отметили артистки, благодаря музыке они поддерживают бойцов и «поднимают их русский дух». Также стараются подарить военнослужащим позитивные эмоции.

По словам девушек, иногда во время выступлений они еле сдерживают слезы из-за переполняющих их чувств. Однако всегда стараются вдохновлять бойцов с помощью «девичьей нежности».

Солистки группы «Фабрика» считают, что их песни более вдохновляющие и объединяющие, чем военная музыка.

«Мы для этого и созданы были, чтобы дарить девичью нежность, вот это ожидание», — поделилась Валерия Девятова.