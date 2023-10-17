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общество

Солистки группы «Фабрика» признались, что не могут сдержать слез на концертах для участников СВО

Фото из социальных сетей группы "Фабрика"

Солистки «Фабрики» еле сдерживают слез, выступая на концертах для участников спецоперации. Об этом девушки рассказали в интервью «Пятому каналу».

Как отметили артистки, благодаря музыке они поддерживают бойцов и «поднимают их русский дух». Также стараются подарить военнослужащим позитивные эмоции.

По словам девушек, иногда во время выступлений они еле сдерживают слезы из-за переполняющих их чувств. Однако всегда стараются вдохновлять бойцов с помощью «девичьей нежности».

Солистки группы «Фабрика» считают, что их песни более вдохновляющие и объединяющие, чем военная музыка.

«Мы для этого и созданы были, чтобы дарить девичью нежность, вот это ожидание», — поделилась Валерия Девятова.

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Алёна Мищенко
Журналист

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